Valverde continua no Barcelona... mesmo sem ganhar nada

O Barcelona pode não estar a passar a melhor fase da temporada - já vai em três empates consecutivos -, mas Josep Maria Bartomeu garante que, aconteça o que acontecer, não haverá mudanças no banco de suplentes dos catalães. A garantia foi dada pelo presidente do clube esta quarta-feira, em entrevista à RKB, na qual confessou, ainda assim, que está "totalmente preocupado" com a fase recente da equipa."A temporada é longa e é normal que a equipa tenha momentos de bom jogo e outros de piores resultados. Vamos em demasiados empates seguidos", alertou o líder máximo dos catalães, que depois deu uma olhada nos objetivos da equipa para o que falta disputar de temporada."A tripleta é a ambição, o objetivo de sempre quando começa a temporada. Todos falam da Champions, mas estamos interessados em conseguir todos os títulos. Não priorizamos para a Champions e vimos isso na Taça do Rei. O Valverde colocou uma equipa para dar a volta. Os jogadores têm ambição de alcançar todos os títulos. Este ano a Liga está a ser diferente, mas é o nosso objetivo", garantiu.E se Valverde não ganhar nada, continua? "Sim, e ele sabe-o. Tem contrato, mas há um momento em que pode deixar o Barcelona. Estou contente de como as coisas estão a sair. O Ernesto continuará no Barcelona na próxima temporada. Está com força para seguir para um terceiro ano e vejo-o mais adaptado e tranquilo no seu trabalho. E mesmo se não ganhar, continuará. Ainda para mais chegaram jogadores jovens, como Arthur, Lenglet, Dembélé, De Jong ou Todibo, e gostava que ele ficasse com eles. Chegaram precisamente por isso e creio que Valverde é uma garantia."Apesar de líder na Liga espanhola, com 6 pontos de avanço para o Real Madrid, o Barcelona vai em três empates consecutivos, diante de Valencia, Real Madrid e Athletic Bilbao, sendo que os dois primeiros foram em Camp Nou.