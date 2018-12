Valverde e a Bola de Ouro: «O quinto lugar de Messi é absurdo»

Na conferência de imprensa de antevisão da 2.ª mão da 4.ª ronda da Taça do Rei entre o Barcelona e o Cultural Leonesa, Ernesto Valverde comentou a entrega da Bola de Ouro a Luka Modric, mas não quis deixar de lado a posição de Lionel Messi na votação.''Não vou avaliar as incongruências de um prémio ou não, têm de ser outros a fazê-lo. Quero felicitar Modric na vitória, mas Lionel Messi como quinto classificado é absurdo'', referiu.O treinador blaugrana falou ainda das recentes complicações do seu ex-clube, o Athletic Bilbao, que despediu o seu treinador, Eduardo Berizzo , esta manhã, dizendo que sente de perto a situação.''Sinto que me toca. Ontem fizeram uma boa primeira parte mas depois acusaram a situação em que estão. É uma equipa que está sempre junta e os jogadores querem levar a equipa para a frente'' disse o treinador espanhol.Ernesto Valverde fez questão de deixar palavras de apreço ao ex-presidente do Barcelona, Josep Lluís Núñez, que faleceu esta segunda-feira aos 87 anos.''Na época passada, mandou-me uma carta a felicitar-me pelos títulos. Quando ele me foi buscar, ainda era eu jogador, certamente não pensou que eu viria a ser o futuro treinador do Barça'', rematou.