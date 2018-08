Valverde: «Estou expectante para ver a influência da saída de Ronaldo no Real Madrid»

Ernesto Valverde, treinador do Barcelona, admitiu estar "expectante" para ver a reação do Real Madrid à saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus."A saída de Ronaldo parece romper a competição entre ele e Messi, porque sempre que se fala de um, fala-se do outro. Tal como toda a gente, também estou expectante sobretudo para ver a influência que isto terá no jogo do Real Madrid e a reação deles neste mercado. Ao mesmo tempo, sabendo que Ronaldo está noutro clube, a influência que pode ter nesse campeonato e também na Liga dos Campeões", referiu à revista oficial do Barcelona.Sobre os objetivos para esta época, Valverde confessou que a ambição é total, ainda que seja complicado vencer todos os troféus: "É verdade que já houve um ano em que o Barcelona ganhou tudo e outro em que ganhou cinco provas em seis possíveis, mas é algo muito difícil. Evidentemente é a nossa obrigação, há que aspirar a ganhar tudo. Mas a melhor maneira de aspirar a isso é ser o melhor do primeiro ao último dia, e isso só te garante a Liga. Porque a Champions, tal como o Mundial, pode ganhar-se ou perder-se em 10 minutos".