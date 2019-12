Valverde: «Não sei se tomaria café com Zidane»

Ernesto Valverde lançou a receção ao Real Madrid, no super clássico do futebol espanhol agendado para esta quarta-feira. O técnico do Barcelona, numa sala de imprensa da Ciutat Esportiva Joan Gamper repleta, fez questão de lançar a rivalidade histórica entre os clubes... para o banco de suplentes. Inquirido sobre se tomava um café com Zidane, o técnico catalão levantou muitas dúvidas sobre esse momento.





"Se me cruzasse com ele num hotel, não sei se isso ia acontecer, mas também não sei se tomaria café com ele, duvido que isso fosse acontecer", replicou o treinador do Barça, que destacou o maior tempo de descanso do rival. "Influencia ter mais um dia de descanso. É uma pequena vantagem ter quatro dias de descanso em vez de três. Mas a verdade é que, para estes jogos, as equipas preparam-se e a motivação está no máximo. São jogos muito exigentes, mas os jogadores deixam tudo em campo", frisou o técnico culé, que abordou também a possibilidade de o Barcelona-Real Madrid ter sido envolvido nos conflitos em torno do processo independentista da Catalunha."Vamos jogar sem nenhum problema, não se vai passar nada. O encontro vai ser realizado. Sabemos que se comenta muito, mas o que nos preocupa é o jogo e o que se vai passar dentro de campo. Ao resto não podemos chegar", atirou.