Valverde sobre Griezmann: «Ainda tem de se habituar»

Após a, Ernesto Valverde fez um primeiro balanço da pré-época. O treinador dos catalães falou sobre Griezmann e ainda sobre Rakitic e Nélson Semedo. Antes de tudo, deixou a sua opinião sobre o jogo."Foi um jogo intenso por momentos. Via-se que havia ritmo nalgumas fases, noutras eramos mais lentos. Começámos muito bem as duas partes. Os primeiros 15/20 minutos foram muito bons. É preciso ver como os jogadores se desenvolvem. Foi um bom teste para nos reencontrarmos com a competição", começou por dizer, antes de comentar a exibição de Antoine Griezmann, que se estreou."Ainda tem de se habituar. Vê-se que, quando tem a bola, transmite muito perigo. Tem sempre ideias más para o adversário. Esperamos muito dele. Ainda tem de assimilar a nossa forma de pressionar, mas é o primeiro jogo e temos um longo caminho pela frente", referiu.O espanhol ainda falou sobre as situações de Ivan Rakitic, autor do golo dos catalães, e do português Nélson Semedo."A cada ano tem de lutar para ser titular. Mas é verdade que o tempo vai passando. Vamos ver o que acontece", disse Valverde sobre o croata. Já sobre o internacional português, o treinador disse:"A nós dá-nos muito jeito a sua qualidade, é um jogador rapidíssimo. É um jogador que nós precisamos".