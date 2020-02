Van der Vaart: «João Félix é um grande jogador, mas está na equipa errada»

Van der Vaart não tem dúvidas do talento e das capacidades individuais de João Félix. O ex-internacional holandês, em entrevista à 'Zyggo Sports', afirmou qual ser a razão pela qual o internacional português ainda não deu o salto que lhe era exigido, após sair do Benfica por 126 milhões de euros.





"O João é um grande jogador, mas está no clube errado. Quando eles [o Atlético Madrid] contrataram-no, eu pensei que fossem finalmente começar a jogar futebol, mas eles não o fizeram de maneira alguma. Muitas vezes ele [o João Félix] joga na ala, ele consegue ser perigoso a partir daí algumas vezes, mas gostava de vê-lo mais no meio-campo, com a bola nos pés e a fazer aqueles passes. Ele tem qualidade de sobra, mas são muito poucos os momentos em que ele realmente consegue carregar o Atlético sozinho", apontou Van der Vaart."Claro que eu percebo que vencer é o mais importante, mas se tens um jogador com esta qualidade, tens de construir a equipa à volta dele. Ele não faz isso. Eles jogam muito atrás, muito compactos. Este é o estilo de jogo deles: esperam que a bola venha até eles e depois saem em contra-ataque. Muito provavelmente ele [o João Félix] está no clube errado e com o treinador errado", finalizou.