Van Dijk deita mais achas na fogueira: «Sergio Ramos não é o melhor central do mundo»

Lovren provoca Sergio Ramos nas redes sociais: «Demo-vos uma boa cotovelada»

Sergio Ramos está envolvido numa (nova). Virgil van Dijk, companheiro de Lovren no Liverpool, veio agora atirar mais 'achas para a fogueira'. Em entrevista ao 'De Telegraaf', o central holandês deixou algumas palavras ao jogador espanhol."Ramos não é o melhor central do mundo. É um grande jogador e respeito-o pelo que já ganhou, mas não é o meu tipo. Raphaël Varane é o meu favorito. Um excelente defesa, jovem e que já ganhou muito", começou por dizer, antes de recusar comparações com o defesa do Real Madrid."Não defendo como o Sergio Ramos, e mais, procuro evitar muitas das situações em que ele intervém", referiu.Van Dijk recordou depois a forma como Ramos lesionou Mohamed Salah na final da Liga dos Campeões da última temporada."Não sei se foi intencional, mas é verdade que alguma coisa mudou na mentalidade do Real Madrid quando ele se lesionou. De repente, o Marcelo, o Benzema e o Ronaldo começaram a explorar muito mais o lado do Alexander-Arnold, deixando livre todo o lado direito. Com o Salah em campo não se atreviam a fazer isso", garantiu, antes de dizer que a final de Kiev ainda lhe está 'encravada'."Às vezes penso nessa noite... O jogo teria sido diferente. Espero voltar a jogar a final e ganhá-la. Senão essa noite em Kiev vai doer para sempre", terminou.