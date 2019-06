Van Gaal: «Quantas Champions ganhou o Barça com aquele que dizerem ser o melhor do Mundo?»

Louis van Gaal deu uma entrevista ao jornal espanhol 'El País' em que deixou duras críticas a Lionel Messi e a Neymar, que acusa de não jogarem para as respetivas equipas. O antigo médio holandês, que treinou duas vezes o Barcelona, considera que os jogadores modernos estão demasiado centrados em si próprios."Repare no Barcelona, quantas Champions ganhou com aquele que dizem ser o melhor jogador do Mundo? E o Neymar no PSG? Quantas Champions ganhou? Gosto deles como futebolistas individuais, mas não como jogadores de equipa. Nos jogos coletivos não há nada mais importante do que o jogador de equipa", considerou o holandês.E voltou à carga visando o argentino. "Penso que o Messi devia perguntar-se como é possível estar há tanto tempo sem ganhar a Liga dos Campeões. Gosto do Messi, como jogador individual é o melhor do Mundo porque as suas estatísticas são assombrosas, mas por que não ganha a Champions há cinco anos? Como capitão deve perguntar-se por que razão a equipa não ganha na Europa. O Barça tem uma equipa maravilhosa, não podes dizer que o Rakitic, o Coutinho, o Alba, o Ter Stegen, o Arthur ou o Vidal sejam maus. O Messi também é responsável pelo que está a acontecer ao Barcelona."E qual é então, o problema? "O clube tem um plantel de 30 jogadores, o Messi deve adaptar-se à equipa e não o contrário. O Guardiola conseguiu isso, mas os últimos treinadores querem protegê-lo demasiado, em vez de protegerem a equipa."Um problema que na opinião do holandês é extensivo a Neymar: "Lembro-me que no Barcelona o Neymar jogava ao serviço de Messi. Não estou contra ele, acho que é fabuloso, mas no PSG não joga para a equipa. E eu penso que todos os jogadores devem jogar para a equipa. Até o Messi."