Van Nistelrooy revela "maior erro da carreira" de jogador: «Tomei a decisão demasiado rápido»

Ruud Van Nistelrooy falou sobre a sua carreira de futebolista, em entrevista ao canal de Youtube Overlap, de Gary Neville, seu antigo companheiro de equipa no Man. United. O atual treinador do PSV revelou aquele que considera ter sido o pior erro da carreira de jogador."Pellegrini era o nosso treinador e contratou Karim Benzema, Kaká e Ronaldo. Já não havia lugar para mim. Aceitei-o também porque tinha 33 anos. Queria ir ao Mundial de 2010, por isso decidi ir para o Hamburgo. Tomei essa decisão demasiado rápido. Olhando para trás, não deveria ter deixado Madrid, foi o maior erro da minha carreira. Para além disso, não era o momento certo para a minha familía ir embora", assumiu o antigo avançado holandês, que não fugiu à comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi: "Digo sempre que Cristiano Ronaldo é melhor, porque joguei com ele."Van Nistelrooy deixou ainda elogios a Alex Ferguson, mostrando não ter dúvidas de que "é o melhor treinador" com quem trabalhou. "Passei cinco anos com ele no Manchester United. Nunca estive com nenhum outro treinador durante tanto tempo. Quando vês o legado que deixou no Manchester United... É de longe o melhor", reiterou.