VAR também dá polémica em Espanha: Real Madrid falha reunião com Federação em protesto

Não é só em Portugal que a arbitragem, especificamente a questão do vídeo-árbitro, tem estado debaixo de fogo. Também em Espanha o tema vive dias polémicos, com o Real Madrid a sentir-se prejudicado.Segundo o diário 'Marca', o presidente Florentino Pérez vai faltar a uma reunião dos clubes com a Federação em sinal de protesto. O líder da RFEF, Luis Rubiales, tinha chamado os representantes dos clubes pela primeira vez para um evento na segunda-feira, mas o Real Madrid não estará presente. Tudo porque os merengues consideram que têm sido prejudicados pelas decisões dos árbitros e do VAR, em contraste com análises distintas nos jogos que envolvem, por exemplo, o Barcelona.De resto, as relações dos blancos com a Federação Espanhola podem não ser as melhores, mas com a Liga são ainda mais complicadas. Ainda segundo o mesmo jornal espanhol, no Bernabéu não há sequer intenções de normalizar a situação.