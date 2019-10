VAR volta ao centro da discussão em Espanha: Leganés quer jogo repetido

A presidente do Leganés, Victoria Pavón, quer a repetição do jogo em casa frente ao Levante (1-2) , alegando que houve falhas de comunicação entre o árbitro e o VAR, nomeadamente num penálti a favor dos visitantes. O Leganés defende que a falta foi fora da área.





"Soubemos que o VAR não estava a funcionar bem através do nosso delegado e outras fontes", frisou a dirigente. A federação espanhola nega a existência de uma falha técnica e recusa a exigência.O penálti resultou no segundo golo do Levante de Rúben Vezo (titular). Já o Leganés desperdiçou um castigo máximo aos 80’, antes da entrada de Kévin Rodrigues (82’).