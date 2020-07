Varane desfalca Real Madrid na visita a Bilbau

O jornal 'AS' adianta esta sexta-feira que Raphael Varane vai falhar a deslocação do Real Madrid ao terreno do Athletic Bilbao, agendada para domingo às 13h, devido a uma cervicalgia.





O central francês lesionou-se no encontro frente ao Getafe, quando decorria a meia hora de jogo, tendo sido substituído pelo ex jogador do FC Porto Éder Militão, que deverá assumir o lugar no onze no próximo encontro da La Liga.