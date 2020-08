Varane: «Não estive bem e esta derrota é minha»

Tantas vezes alvo de elogios, Raphael Varane foi esta sexta-feira o principal alvo da crítica na sequência da derrota do Real Madrid em casa do Manchester City. E não foi para menos. O defesa francês comprometeu seriamente nos lances dos golos ingleses e no final da partida deu a cara para assumir responsabilidades.





"Quero dar a cara, porque esta derrota é minha, tenho de assumi-lo. Seja no bom como no mau, tenho de assumir o meu papel. Tenho a responsabilidade por esta derrota. Os erros pagam-se caros, não tenho explicações para eles, mas acontecem no futebol. Não há que pensar mais nisso. Demos tudo em casa e às vezes falhamos. Estou triste pelos meus companheiros. Com o 1-1 tínhamos chances de apuramento e as coisas saíram mal. Tenho de o assumir", declarou o francês."Sentia-me bem no jogo e talvez tenhámos arriscado em demasia no começo e tenhámos pago caro. Isto não me aconteceu muitas vezes na carreira. Há erros em algumas zonas do campo que se pagam muito caro, acrescentou.