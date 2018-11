Vasco Seabra 'aprende' com Quique Setién

Vasco Seabra, antigo treinador do Famalicão e Paços de Ferreira, está a efetuar um estágio no Betis, ao lado do treinador Quique Setién. O técnico português aproveitou a paragem na carreira, depois de abandonar o emblema famalicense, para continuar a evoluir, junto do experiente treinador que na época transata conduziu a equipa andaluza ao sexto lugar do campeonato espanhol.Os trabalhos em solo espanhol terminam amanhã, no rescaldo do encontro do Betis com o Milan, a contar para a Liga Europa, o qual se disputa esta quinta-feira.