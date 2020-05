Vêm a público imagens da remodelação no interior do estádio do Real Madrid

O Santiago Bernabéu, estádio que serve de casa para a equipa do Real Madrid, está a ser alvo de uma profunda remodelação. O facto do futebol em Espanha encontrar-se suspenso, devido ao surto de Covid-19, fez com que as remodelações no recinto dos merengues desse passos largos tendo em vista à renovação.

Esta quarta-feira, foram reveladas algumas das imagens do interior do Santiago Bernabéu, onde é possível verificar que o tapete verde está a ser substituído por outro completamente novo, bem como é visível algumas alterações nas extremidades do relvado, nomeadamente, junto às bancadas.