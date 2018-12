Vermaelen volta a lesionar-se

O futebolista internacional belga Thomas Vermaelen voltou a lesionar-se no domingo, na vitória do Barcelona frente ao Levante (5-0), e vai estar de fora por um mês, anunciou esta segunda-feira o clube catalão em comunicado.Uma lesão no gémeo da perna direita levou à substituição do defesa aos 52 minutos do encontro, 11 dias depois do regresso de um outro problema físico que tinha sofrido, desfalcando a equipa de Ernesto Valverde no centro da defesa.O francês Umtiti encontra-se a recuperar de problemas no joelho esquerdo, pelo que os únicos disponíveis são Gerard Piqué e o também francês Lenglet, após novo contratempo do belga, de 33 anos.