«Vi Messi dizer coisas tão grosseiras a Pepe e Sergio Ramos que não se consegue imaginar vindo dele»

Jerzy Dudek, antigo guarda-redes do Real Madrid entre 2007 e 2011, publicou a sua autobiografia, na qual não poupou nos reparos a alguns jogadores adversários e até mesmo a companheiros de equipa, tendo feito algumas revelações. Lionel Messi foi um dos visados, após uma atitude que teve num dos clássicos entre Barcelona e Real Madrid que disputou."Foi muito enganador e provocador, assim como eram o Barcelona e Pep Guardiola. Vi Messi dizer coisas tão grosseiras a Pepe e Sergio Ramos que não se pode imaginar vindo de uma pessoa tão calma e aparentemente boa", contou Dudek, que partilhou balneário com Cristiano Ronaldo nos merengues e destacou as qualidades do internacional português: "É egocêntrico, incrivelmente competitivo e vencedor."Também Raúl Blanco, atual treinador da equipa B dos merengues, partilhou balneário com Dudek no emblema da capital espanhola. O antigo internacional polaco descreve assim o ex-avançado espanhol: "Ele é arrogante, mas no fundo é um tipo normal."