Victor García deixa V. Guimarães e reforça Alcorcón

O defesa venezuelano Victor García reforçou o Alcorcón, da Segunda Liga espanhola, por duas épocas, após ter saído do Vitória de Guimarães, anunciou esta quinta-feira o clube espanhol no seu site oficial.

"O lateral direito Victor García assinou por duas temporadas com o Alcorcón, com possibilidade de extensão de contrato", lê-se no comunicado publicado pelo emblema da comunidade autónoma de Madrid, que iniciou o campeonato no domingo, com um empate no reduto do Mirandés (0-0).

O futebolista, de 26 anos, vai cumprir a primeira experiência em Espanha, depois de oito épocas a jogar em Portugal, ao serviço do FC Porto, clube que representou entre 2012/13 e 2015/16, do Nacional, equipa em jogou na temporada 2016/17, cedido pelos dragões, do Vitória de Guimarães, em 2017/18 e 2019/20, e do Famalicão, em 2018/19, por empréstimo dos vimaranenses.

Na época passada, o internacional venezuelano em oito ocasiões realizou 17 jogos pela turma vitoriana, repartidos entre campeonato (10), Liga Europa (quatro) e Taça da Liga (três).

Victor García era um dos elementos utilizados pelo Vitória na época 2019/20 que estava afastado do atual plantel, treinado por Tiago Mendes, a par do guarda-redes Jhonatan, dos defesas Pedro Henrique e Frederico Venâncio e do extremo Ola John, ainda sem o futuro definido.