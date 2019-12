Vidal apresenta queixa contra o Barcelona por dívida 2,4 milhões de euros

Não é segredo para ninguém que a passagem de Arturo Vidal pelo Barcelona não está a ser o que o internacional chileno estaria à espera e que ele deseja rumar a outro destino, procurando ter mais minutos em campo. A juntar-se a isto tudo está uma queixa de Vidal contra o Barcelona junto da Conselho Disciplinar da Liga Espanhola e da Associação Espanhola de Futebolistas, por uma alegada dívida de 2,4 milhões de euros.Segundo avança o jornal espanhol 'ABC', Vidal reclama 2,4 milhões de euros pelo atraso de pagamento de prémios, referentes ao cumprimento de objetivos na época passada, tendo os seus advogados entrado com uma ação a 5 de dezembro.Porém, o Barcelona rejeita a acusação, considerando que "o jogador fez uma má interpretação das cláusulas do seu contrato".Esta denúncia está a ser vista ainda como uma forma de Vidal forçar a sua saída do clube catalão já em janeiro.