Villarreal bate Osasuna com Danjuma em destaque

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Villarreal recebeu e venceu o Osasuna por 2-0, no fecho da 9ª jornada de La Liga.

O herói da partida foi o holandês Danjuma, que abriu o marcador aos 42’ e aumentou a contagem aos 52’, de grande penalidade.

O Villarreal segue no 7º lugar da classificação, com 15 pontos. Já o Osasuna é 9.º, com 13 pontos.