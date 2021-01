Villarreal empata com Granada e falha assalto ao 3.º lugar da Liga espanhola

O Villarreal desperdiçou esta quarta-feira a oportunidade de subir ao terceiro lugar da Liga espanhola, ao empatar em casa com o Granada (2-2), em jogo da 19.ª jornada.

Aos 90+2 minutos, Paco Alcácer falhou um penálti, na sequência de um lance em que Brice foi expulso no graná, e perdeu a oportunidade de elevar o submarino amarelo aos 35 pontos, mais um que o Barcelona, que ainda não jogou nesta ronda.

Antes, Roberto Soldado adiantou os forasteiros, aos 21 minutos, dando a vantagem à equipa do guardião Rui Silva e do defesa Domingos Duarte, titulares, mas Pena empatou aos 29.

No segundo tempo, Moi Gómez fez, de grande penalidade, a reviravolta no marcador, aos 65 minutos, mas um remate de fora da área do brasileiro Kenedy igualou a contenda, antes do final frenético.

O empate deixa o Villarreal exposto a ultrapassagens no quarto lugar, com 33 pontos, podendo ser passado pelo Sevilha, quinto, e igualado pela Real Sociedad, sexta, enquanto o Granada é sétimo, com 28 pontos.

Antes, um bis de Sergio Canales, aos 25 e 44 minutos, deu a vitória ao Bétis na receção ao Celta de Vigo, que até tinha começado a ganhar graças a um tento de Santi Mina (15), elevando a formação de Sevilha ao oitavo lugar à condição. O Celta é 11.º.

O lanterna-vermelha Huesca somou a quarta derrota seguida, a nona de uma época na La Liga em que venceu apenas uma vez, na visita ao Getafe, que é 10.º após o remate certeiro de Arambarri, aos 69.

Na quinta-feira, o líder Atlético de Madrid visita o aflito Eibar.