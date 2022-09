Villarreal junta-se ao Barcelona na perseguição ao líder Real Madrid

O Villarreal juntou-se este domingo ao Barcelona na perseguição ao líder Real Madrid, ao golear por 4-0 na receção ao Elche, em jogo da quarta jornada da Liga espanhola de futebol.

Os anfitriões sentenciaram a partida ainda durante a primeira parte, com golos marcados por Gerard Moreno, aos 26 minutos, e o argentino Giovani Lo Celso, aos 36', consumando a goleada perto do fim, pelo francês Francis Coquelin, aos 89', e Jose Luis Morales, aos 90'+4, dois suplentes utilizados.

O Villarreal passou a totalizar 10 pontos, tantos quantos o Barcelona e menos dois do que o Real Madrid - as únicas equipas invictas no campeonato -, enquanto o Elche, que teve o médio português Domingos Quina em campo desde os 70 minutos, ocupa o 19.º e penúltimo lugar, com um único ponto.

Horas antes, o Athletic Bilbau também poderia ter apanhado o Barça, mas sofreu a primeira derrota na Liga, por 1-0, na receção ao Espanyol - que se estreou a vencer -, na sequência do golo marcado pelo avançado dinamarquês Martin Braithwaite, aos 83 minutos.

O Osasuna é que não desaproveitou a oportunidade de igualar o Betis, quarto classificado, ambos a um ponto de Villarreal e Barcelona, ao vencer por 2-1 o Rayo Vallecano, graças a um golo marcado aos 90 minutos pelo médio Ruben Garcia.

No sábado, o Real Madrid isolou-se na liderança da prova, ao vencer por 2-1 na receção ao Betis, num jogo que opunha as duas únicas equipas só com triunfos, o que permitiu ao FC Barcelona isolar-se horas depois no segundo lugar, graças à vitória por 3-0 no estádio do Sevilha.

O campeão espanhol e europeu entrou na época 2022/23 como terminou a anterior, em contraste com o rival da capital, o Atlético de Madrid, adversário de estreia do FC Porto na Liga dos Campeões, na quarta-feira, que empatou 1-1 na visita à Real Sociedad e caiu para o sétimo posto.