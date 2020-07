Villarreal perde e 'coloca' Sevilha na Champions

O Sevilha garantiu esta segunda-feira, pelo menos, o quarto lugar na Liga espanhola e consequente apuramento para a Liga dos Campeões, após a derrota caseira do Villarreal frente à Real Sociedad, por 2-1.

A equipa andaluza, que é a atual quarta classificada, com 66 pontos, os mesmos do terceiro, o Atlético de Madrid, assegura assim a sétima qualificação para a Liga dos Campeões no século XXI, a qual não lograva há três épocas.

Depois do triunfo no último domingo na receção ao Maiorca, por 2-0, ao Sevilha, do avançado português Rony Lopes e do ex-técnico do FC Porto Julen Lopetegui, só lhe faltava conquistar um ponto para atingir o objetivo da Liga dos Campeões ou que o Villarreal não conseguisse vencer hoje frente à Real Sociedad, a duas jornadas do final do campeonato.

Os bascos não só ajudaram o Sevilha como deram hoje um passo importante para a qualificação para a Liga Europa ao vencer em casa do Villarreal, uma vitória que começou a ser construída aos 61 minutos, com um golo do brasileiro Willian José, e foi consumada aos 75, com o segundo golo, pelo central Diego Llorente.

A Real Sociedad é sétima - o último posto europeu -, com 54 pontos, menos três do que o Villarreal, que é quinto.