Villarreal vence Alavés e sobe provisoriamente ao terceiro lugar

O Villarreal venceu esta sexta-feira na receção ao Alavés por 4-1, na abertura da 10.ª jornada da Liga espanhola e subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar, atrás de Barcelona e Real Madrid.

Um golo do avançado camaronês Karl Toco Ekambi, logo aos 13 minutos, adiantou o Villarreal no marcador, resultado que permaneceu até ao intervalo, mas, na segunda parte, o Alavés restabeleceu a igualdade, por Lucas Pérez, ao minuto 50.





No entanto, os locais confirmaram o bom momento que atravessam e chegaram ao triunfo com mais três golos, por Ekambi, que bisou aos 66 minutos, por Gerard Moreno, aos 84', e pelo jovem Javier Ontiveros, de livre direto, a fechar o resultado, aos 90+1'.





Com este triunfo, o Villarreal subiu, provisoriamente, ao terceiro lugar, com 17 pontos, os mesmos do quarto, o Granada, a dois do líder Barcelona, e apenas um do Real Madrid, que é segundo classificado.





A ronda 10 tem como jogo de cartaz a receção do Barcelona ao Real Madrid, num embate marcado inicialmente para sábado, mas que acabou por ser adiado para 18 de dezembro, devido à situação na Catalunha.