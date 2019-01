Villarreal volta a perder e cai para o penúltimo lugar

O Villarreal, adversário do Sporting nos 16 avos de final da Liga Europa, perdeu este sábado em casa com o Getafe (2-1), em jogo da 19.ª jornada, e caiu para 19.º e penúltimo lugar da Liga espanhola.Molina, aos 52 minutos e a passe do português Antunes, adiantou a formação madrilena na visita ao submarino amarelo, que conseguiu o empate com um autogolo de Cabrera (76), mas a reta final do jogo viria roubar à equipa da casa a quinta igualdade seguida em todas as competições, a quarta no campeonato.Angel Rodríguez marcou aos 89 minutos, voltando a colocar o Getafe na frente, e, no segundo de quatro minutos de desconto, o camaronês Ekambi falhou a grande penalidade que teria restabelecido a igualdade.O resultado deixa o Getafe provisoriamente no sexto posto, com 28 pontos, uma vez que o Bétis só entra em campo no domingo, na receção ao Real Madrid, quinto com 30.Por seu lado, o adversário do Sporting nos '16 avos' da Liga Europa continua em crise e caiu para o 19.º e penúltimo lugar de La Liga, com 17 pontos, depois da vitória do Rayo Vallecano perante o Celta de Vigo (4-2), de Miguel Cardoso.O cenário pode agravar-se se o Athletic Bilbau vencer no domingo na receção ao terceiro classificado Sevilha, uma vez que os bascos são a primeira equipa acima da linha de água, com os mesmos 19 pontos do Rayo.A última vitória do Villarreal para o campeonato chegou em 25 de novembro de 2018, na receção ao Bétis (2-1), sendo que esse triunfo tinha posto cobro a uma série de quase dois meses sem vencer no campeonato, desde 26 de setembro (3-0 em Bilbau).