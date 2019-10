Vinícius: «Chegaram duas vezes à nossa baliza e marcaram dois golos»

Vinícius Júnior era o rosto do descontentamento do Real Madrid após o empate (2-2) com o Club Brugge , na 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.O avançado brasileiro, de 19 anos, revelou que a primeira parte da equipa madridista acabou por hipotecar aquilo que eram os planos da turma orientada por Zinedine Zidane para o encontro frente aos belgas. "É uma partida muito difícil, estamos todos muito tristes, mas temos de nos concentrar no próximo jogo. É muito importante ganhar os jogos em casa", afirmou, em declarações no final do encontro.Este que não é o arranque da Liga dos Campeões que o Real Madrid pretendia. Em dois jogos, os merengues contam com uma derrota (0-3)e um empate (2-2) com o Club Brugge, totalizando apenas um ponto. Apesar do arranque 'em falso', Vinícius mostrou-se confiante na qualificação dos merengues para a próxima fase da prova milionária. "Acredito que vamos ganhar todos que nos faltam pela frente e qualificarmo-nos", finalizou.