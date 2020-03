Vinícius e a celebração à Cristiano Ronaldo: «Nem sabia que ele estava lá...»

Correu o Mundo a imagem de Vinícius Jr. a celebrar o golo diante do Barcelona à Cristiano Ronaldo e na altura até se pensou que aquele momento teria mesmo sido uma homenagem ao português, que seguia a partida nas bancadas. Só que, na verdade, o brasileiro celebrou daquela forma... sem planear e nem sabia que CR7 estava em Santiago Bernabéu.





"Na verdade nem sabia que o Cristiano estava no estádio e nunca tinha pensado em comemorar como ele, só que veio à mente. Acho que senti que ele estava lá, não sei (risos). Logo depois do jogo o presidente falou comigo que o Cris estava no estádio. Fico feliz de ter ajudado como o Cristiano Ronaldo ajudava quando jogava aqui", assumiu o brasileiro, numa declaração partilhada no seu canal de YouTube na qual admitiu que CR7 é "um ídolo do clube".