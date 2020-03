Vinícius Jr: «Tive três dias para decidir entre Real Madrid e Barcelona»

Vinícius Júnior tem estado em destaque no Real Madrid esta temporada. O jovem avançado brasileiro, que soma 28 jogos pelos merengues em 2019/20, com quatro golos apontados, foi muito disputado no verão de 2017 entre os merengues e o Barcelona. Os dois colossos espanhóis ficaram rendidos às qualidades do jovem atacante na altura no Flamengo e a competição foi renhida até o canarinha ter decidido mudar-se para a capital espanhola. Em entrevista à revista inglesa 'Four Four Two', Vinícius Júnior explicou os motivos que levaram a optar pelo Real Madrid.





"Foi logo a seguir ao Campeonato Sul-Americano sub-17 no Chile, em 2017. Tinha conhecimento dos rumores sobre o interesse de Real Madrid e Barcelona na imprensa mas nunca lhes dei muito crédito", explicou o jovem internacional brasileiro. "Mas eram reais. Tanto o Real Madrid como o Barcelona puseram ofertas em cima da mesa e só tive três dias para tomar uma decisão. Sempre quis jogar nos melhores clubes, por isso escolhi o Real.""Os meus pais visitaram os dois clubes e gostaram mais do Real. Correspondia ao que queria e senti que o projeto era melhor para mim", reconheceu o extremo brasileiro, adiantando que os merengues "podiam dar muitos minutos aos jogadores mais jovens, como eu, e estava a passar um grande momento na Liga dos Campeões". Vinícius Júnior reconheceu que a sua transferência não foi fácil e que o preço elevado que os merengues pagaram por ele (46 milhões de euros, que subiram aos 61) o afetou."Foi uma das partes mais difíceis, mais até do que jogar. Tinha de fazer toda a gente esquecer o preço. Felizmente, fiz muitos jogos logo na primeira temporada. Nesta altura já superei os 50 jogos pelo Real Madrid e poucos jogadores podem dizer isso sendo tão jovem", concluiu.