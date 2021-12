Vinícius Júnior: «Se continuar a jogar assim claro que posso ganhar a Bola de Ouro»

Vinícius Júnior continua a dar que falar no Real Madrid naquela que é a época mais conseguida a nível pessoal na ainda curta carreira. O internacional brasileiro, de 21 anos, contratado ao Flamengo em 2018, soma 12 golos em 22 partidas num registo que já é o melhor desde que chegou a sénior.O nível evidenciado leva o extremo brasileiro a sonhar alto. "Tenho de trabalhar bastante para isso. Se continuar a jogar assim, claro que posso ganhar a Bola de Ouro, mas o principal para mim é vencer com a equipa e ganhar muitos títulos aqui com o Real Madrid", constatou o camisola 20 dos merengues ao canal de televisão Movistar+.Vinícius deixou ainda claro que não quer abandonar o Santiago Bernabéu. "Colocar-me um preço? É melhor não. O melhor é continuar no Real Madrid", referiu o jogador que tem contrato com os blancos até junho de 2024.