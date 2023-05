Vinícius vê Tebas recuar

Javier Tebas, presidente da liga espanhola, retratou-se ontem das duras críticas que lançou a Vinícius Junior, que criticara a inação do organismo perante os repetidos ataques racistas de que tem sido alvo, depois de ter sido alvo de insultos dos adeptos do Valencia no duelo do passado do domingo. "Não queria atacar Vinícius, mas se a maioria das pessoas entendeu dessa forma resta-me pedir desculpa", disse o dirigente em entrevista à ESPN.

Recorde-se que Tebas não se colocou ao lado do brasileiro, no seguimento dos incidentes nos Mestalla, tendo escrito nas redes sociais que a "nem La Liga nem Espanha são racistas" e que Vini "se deveria informar melhor". Palavras que diz terem sido mal interpretadas: "A minha intenção não foi entendida por muitas pessoas, sobretudo no Brasil. Expressei-me mal. Não quis atacar o Vinícius, apenas aclarar a situação, mas quando a maioria entende a mensagem da mesma forma, é porque tem razão. Por isso, arrependo-me."

O brasileiro não entrou na convocatória para o jogo com o Rayo Vallecano, mas esteve no Santiago Bernabéu. Nas bancadas, foi exibida uma tarja onde se lia "Somos todos Vinícius, basta" e em campo uma outra com a mensagem "Racismo fora do futebol". Os jogadores do Real entraram em campo com o ‘20’ de Vini nas costas e, ao minuto 20, o estádio aplaudiu em uníssono o avançado. "Amo-vos. Obrigado, obrigado, obrigado", agradeceu o craque nas redes sociais. *