Visita de estudo: Endrick vai conhecer instalações do Real Madrid

O jovem Endrick continua nas bocas dos mundo. Foi campeão brasileiro com o Palmeiras, já tem contrato com o Real Madrid e continua a capitalizar o seu talento em ações comerciais e lucrativas parcerias com diversas marcas.

Desta vez é notícia porque vai aproveitar o período de férias para conhecer melhor o Real Madrid, que será o seu clube a partir do segundo semestre de 2024, quando cumprir 18 anos.

O convite foi feito pelo presidente Florentino Pérez, que quer mostrar ao craque as instalações do colosso espanhol e, obviamente, trocar um dedo de conversa com um jogador pelo qual fez um importante esforço financeiro.

A visita a Madrid acontece no final desta semana. Até lá o jovem jogador está a descansar nos Estados Unidos, onde tem sido alvo de intensa atenção mediática.