Vítor Campelos: «Vejo coisas do Maniche no André Almeida»

André Almeida rumou na passada quinta-feira a Valencia a troco de 8 milhões de euros, deixando para trás toda uma carreira ligada ao V. Guimarães. Vítor Campelos, agora técnico do Chaves, orientou o médio português no Castelo e garantiu que o jovem jogador tem parecenças com outro grande nome do futebol nacional."Não gosto de comparações, mas vejo-lhe coisas do Maniche", frisou em entrevista ao jornal 'AS', garantindo que o emblema che acaba de contratar um "jogador com muita qualidade"."É um futebolista com uma técnica muito avançada. Não tem problemas em ter a bola mesmo que esteja sob pressão. É muito jovem, mas tem uma maturidade muito grande", acrescentou.Campelos não surpreendeu com o preço desembolsado pelo Valencia. "Tem qualidade para custar isso. Por vezes, o mercado está louco, mas o André vem de um clube com história com o Vitória [de Guimarães]. Creio que é um preço justo para ele e no futuro ainda valerá mais", assumiu o técnico português.