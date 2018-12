Vítor deseja que plantel do Reus jogue em janeiro

O Reus vive dias complicados e os jogadores só querem jogar normalmente. Quem o diz é Vítor Silva que, tal como o resto do plantel, não recebe há três meses. O ex-Sporting - há 4 épocas no Reus - vive uma situação difícil: não foi inscrito juntamente com outros cinco jogadores por incumprimento financeiro do clube. A Record, Vítor explicou o desenvolvimento do caso que tem duas opções: os jogadores rescindem e veem a Liga pagar-lhes os salários em falta, mas o clube extingue-se; ou os atletas ficam, mas o Reus desce por incumprimento salarial.

"O plantel vive a situação da mesma forma, quer os inscritos quer os não inscritos. Soube que não ia jogar no fim do mercado [de verão] e não dava para arranjar outro clube. Não me arrependo de vir para aqui, mas desejamos que todo o plantel jogue a partir de janeiro. Não há normalidade", disse o médio, que vê o clube em antepenúltimo na 2ª Divisão. Até segunda-feira, a direção terá que conseguir 5 milhões de euros. "Ou vendem o clube ou alguém investe para a Liga não punir", disse Vítor ao nosso jornal. Já amanhã, frente ao Córdoba, há uma manifestação dos adeptos num jogo que pode ser... o último do Reus.