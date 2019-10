«Voltou à versão mais cinzenta»: o que dizem os espanhóis da exibição de João Félix

João Félix foi titular - substituído aos 60' - no empate ( 0-0 ) do Atlético Madrid no terreno do Valladolid, da 8.ª jornada do campeonato espanhol. O internacional português, que começou na ala esquerda do ataque, realizou uma exibição discreta, à semelhança de quase toda a equipa. Eis o que dizem os jornais espanhóis sobre a prestação do jovem avançado."Começou na esquerda mas mudou logo de ala. Na 1.ª parte não conseguiu ligar-se aos seus colegas nem os companheiros com ele. Esteve mais preocupado em travar as investidas adversárias do que em criar perigo. Substituído aos 60'."Voltou à sua versão mais cinzenta. Foi substituído à hora de jogo após ter recebido um cartão amarelo por protestos. Isto sem ter dado sinais de vida para além de um túnel na primeira parte."