Voto de confiança a Miguel Cardoso

O Celta anunciou ontem a contratação de Wesley Hoedt – defesa holandês de 24 anos que pertence aos quadros do Southampton e que chega a Vigo por empréstimo até ao final da época –, mas foi Miguel Cardoso a dominar a conferência. Sem ganhar desde 8 de dezembro (frente ao Villarreal) e já eliminado da Taça do Rei, o lugar do técnico começa a ser questionado, embora a direção assegure que, para já, o português não está em risco. "Não creio que o futuro de Miguel Cardoso dependa do próximo jogo [frente ao Valladolid, no domingo]. Não estamos numa situação agradável. Todos estão preocupados, mas tanto ele como nós acreditamos que temos argumentos para reverter a situação", disse Felipe Miñambres, diretor desportivo do Celta.