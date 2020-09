William Carvalho atirou de fora da área e marcou este golaço pelo Betis

William Carvalho marcou um grande golo ao serviço do Betis, na receção deste domingo ao Valladolid. À passagem do minuto 18, o internacional português apanhou a bola no ar e, de primeira, rematou para o fundo das redes.





Foi o 2-0 dos andaluzes, depois de Fekir ter inaugurado o marcador.