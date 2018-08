William Carvalho estreou-se esta sexta-feira com a camisola do Betis da melhor maneira, com uma vitória frente ao Bournemouth por 2-0, num jogo particular de pré-época. O internacional português começou o jogo no banco, entrando na partida aos 61 minutos, quando o Betis já vencia por 1-0 com um golo de Boudebouz. O jogador português entrou bem no jogo e esteve envolvido na jogada do segundo golo do emblema da Andaluzia, que surgiu aos 90'+2 por Loren.