William Carvalho: «Não vendia Ronaldo nem por 200 milhões»

O Betis recebe o Real Madrid este domingo, em jogo da 19.ª liga espanhola (19H45), e William Carvalho reconhece que o adversário desta noite da sua equipa "sente falta" dos golos de Cristiano Ronaldo. Em entrevista à 'Marca', o internacional português, ex-Sporting, assume que não sabe o que motivou a saída de CR7 para a Juventus, mas garante que o seu companheiro na Seleção Nacional está satisfeito com a escolha que fez."Cristiano Ronaldo faz falta a qualquer equipa do Mundo e o Real Madrid nota isso um bocadinho... Um bocadinho não, muito; os golos que ele fazia... Mas agora está bem na Juventus e marca muito lá. É difícil saber [o que motivou a saída de CR7], não sei o que se passou, mas sei como é o Cristiano: tem uma ambição do tamanho do mundo, quer fazer as coisas sempre bem e mostrar que é o melhor. Não o vendia por 100 milhões. Nem por 200, não. São poucos os jogadores que marcam os golos que Ronaldo marca. O Real Madrid podia contratar um bom avançado, mas as coisas que Cristiano faz e os seus golos pouco podem fazê-lo. É claro que ele faz falta ao Real Madrid, mas o Real tem uma equipa com muita qualidade", afirmou.Sobre o encontro deste domingo, William Carvalho espera dificuldades. "O Real Madrid tem uma equipa com muita qualidade, jogadores de topo que marcam a diferença num segundo. Temos de estar atentos e concentrados. Vai ser um jogo difícil, mas jogamos em casa, os adeptos estarão do nosso lado e creio que vamos ter posse de bola, controlar o jogo, como fazemos sempre".O Betis ocupa atualmente o 7.º posto da liga espanhola, com 26 pontos, menos 4 que o Real Madrid, atualmente no 5.º lugar.