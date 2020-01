William Carvalho regressa aos treinos do Betis três meses depois

O internacional português William Carvalho deu, esta quinta-feira, mais um passo no seu processo de recuperação de uma hérnia discal, à qual foi operado em outubro de 2019, ao voltar a trabalhar com o plantel do Betis.

O regresso do médio aconteceu na sessão de treino vespertina da equipa de Sevilha, aberta à imprensa, com William Carvalho a participar na primeira metade da mesma, dando assim mais um passo no seu processo de reabilitação.

O internacional português necessitará de mais algumas semanas até poder apresentar o mesmo ritmo competitivo dos companheiros.

O Betis prepara o jogo da segunda eliminatória da Taça do Rei, marcado para sábado, a partir das 16:00 (hora local, menos uma em Lisboa) frente ao Portugalete, líder do grupo 4 da Terceira Divisão espanhola.