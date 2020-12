William Carvalho sai do banco mas não evita desaire do Betis com o Eibar

O Betis de William Carvalho perdeu esta segunda-feira em casa por 2-0 com o Eibar, que teve Kevin Rodrigues e Rafa no banco no desafio da 11.ª jornada da Liga espanhola.

O médio japonês Yoshinori Muto, aos 49 minutos, e o defesa argentino Esteban Burgos, aos 54, de penálti, construíram o triunfo, justo, do Eibar, que ainda desperdiçou novo castigo máximo, aos 89, por Sergio Enrich.

William Carvalho entrou aos 54, enquanto os compatriotas e rivais não saíram do banco.

Com o triunfo, o Eibar ultrapassou o seu adversário e integra um quinteto no nono lugar, com 13 pontos, mais um do que o Betis, que baixou a 15.º.

A Real Sociedad lidera o campeonato com 24 pontos em 11 jornadas, seguida do Atlético de Madrid com 23 e menos dois jogos, enquanto o Villarreal fecha o pódio com 20.

O Real Madrid é quarto com 17 pontos e menos uma partida e o FC Barcelona sétimo com 14 e menos dois encontros