William Carvalho titular na reviravolta do Betis diante do Leganés

O Betis recebeu e venceu este sábado o Leganés por 2-1, depois de se ter visto em desvantagem, numa partida do campeonato espanhol de futebol em que o internacional português William Carvalho atuou durante os 90 minutos.





Depois de uma primeira parte sem grandes oportunidades de golo, o avançado dinamarquês Martin Braithwaite adiantou os forasteiros aos 50', aproveitando uma série de ressaltos na área do Bétis para rematar a contar.Mas a formação de Sevilha reagiu imediatamente e, aos 54', o atacante espanhol Loren finalizou uma boa jogada coletiva levando à igualdade no marcador. A reviravolta foi consumada aos 61' com o reforço francês Nabil Fekir (ex-Lyon) a concluir após cruzamento preciso de Sergio Canales. William Carvalho foi adomestado com cartão amarelo já aos 90'+7.