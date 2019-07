Xabi Alonso: «Foi uma pena não ganharmos uma Champions com Mourinho no Real Madrid»

Xabi Alonso, antigo futebolista que jogou seis anos no Real Madrid, admitiu que foi uma "pena" não ter conseguido ganhar uma Liga dos Campeões com José Mourinho nos merengues, até porque o português tinha conseguido grandes feitos pouco antes de chegar ao Bernabéu.





"Vinha com todo o crédito do Mundo. Tinha ganho o triplete com o Inter. Para nós era importante ter uma referência assim no banco. Ter um líder, alguém em que acreditávamos no que dizia. Conseguiu muitas coisas, mas ficámos com pena de não termos ganho uma Liga dos Campeões. Mas com ele chegámos a três meias-finais", referiu Xabi Alonso ao portal The Coaches Voice.No entanto, o antigo jogador lembrou que, chegado a determinado patamar da prova milionária, os detalhes podem resolver: "Nessa fase, o que te faz passar à final são detalhes, estar num dia bom ou mau, um erro... Perdemos nos penáltis com o Bayern e foi uma das noites mais dolorosas que passei no Real Madrid".