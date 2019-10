Xabi Alonso: «Insisto na minha inocência»

O ex-futebolista Xabi Alonso afirmou esta quarta-feira à saída do Tribunal de Madrid, onde é julgado por três delitos fiscais, que é inocente de todas as acusações das quais é indiciado e que, desde o princípio, que cumpriu "de acordo com a lei".Depois de uma sessão que prolongou-se durante cinco horas, e que irá prosseguir esta quinta-feira, o ex-internacional espanhol referiu, citado pela imprensa daquele país, que não pretende chegar a acordo com o fisco espanhol nem com os advogados da acusação. "Não tenho a intenção de fazer qualquer pacto. Uma vez que cheguei aqui com convicção e princípios, não me passa pela cabeça fazer um pacto. Tenho isso bem claro minha mente", disse.O atual treinador do Sanse, filial da Real Sociedad, é acusado por três delitos fiscais durante os exercícios de 2010, 2011 e 2012, quando ainda jogava no Real Madrid. O fisco espanhol acusa ex-jogador do Real Madrid de ter criado uma sociedade fictícia para gerir os seus direitos de imagem e, dessa forma, fugir ao pagamento dos impostos.Além de Xabi Alonso, estão ainda suspeitos o seu advogado Iván Zaldúa e o administrador da sociedade, Ignasi Maestre, aos quais a acusação pede cinco anos de prisão e quatro milhões de euros de multa para cada.Segundo a imprensa espanhola, Xabi Alonso mostrou-se, durante toda a sessão, disposto a responder a todas as questões lançadas em tribunal. "Sempre paguei tudo aquilo a que me dizia respeito, de acordo com a lei. Nunca quis cometer nenhuma irregularidade. Insisto na minha inocência. Agora é esperar e confiar na justiça", referiu o ex-internacional espanhol, à saída do tribunal.