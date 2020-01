Xavi admite sonho de treinar Barcelona, mas diz-se focado no Al-Sadd

O antigo futebolista do Barcelona Xavi Hernández, atual treinador do Al-Sadd, clube do Qatar onde terminou a carreira, admitiu o sonho de treinar os catalães, mas está comprometido com o seu atual cargo.

"Não vou esconder o sonho de treinar um dia o Barcelona, adoraria treinar a equipa. Apoio esse meu sonho, mas o foco de momento está no Al-Sadd", explicou o antigo médio, que se notabilizou no Barcelona, emblema em que jogou desde sempre.

O ex-futebolista, de 39 anos, reagiu num momento em que se fala da sua ida para os catalães, sobretudo após a eliminação da equipa, treinada por Ernesto Valverde, nas meias-finais da Supertaça, competição a decorrer na Arábia Saudita.

Xavi falou do assunto após a vitória do Al-Sadd nas meias-finais da Taça do Qatar e não escondeu que Eric Abidal, atual dirigente do FC Barcelona, é seu amigo.

"O Eric Abidal é meu amigo. Sem faltar ao respeito ao Barcelona ou ao Al-Sadd, o meu foco é o próximo jogo contra o Al-Duhail. Não posso falar desse assunto, e as conversas que tenho com Abidal são de vários assuntos", acrescentou.