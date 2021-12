Xavi: «Bayern? Para ganhar não é preciso um milagre»

Xavi Hernández antecipou o encontro entre o Barcelona e o Bayern Munique, que se disputa esta quarta-feira, e garantiu que não é impossível bater os bávaros no Allianz Arena na 6ª e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Para que o Barça não dependa do que faça o Benfica precisar de vencer o conjunto de Julian Nagelsmann."Dependemos de nós e tentaremos a qualificação com as nossas armas. Veremos o que sucede depois de acabar o jogo. Não creio que para ganhar seja preciso um milagre. É um jogo de futebol e podemos ganhar a qualquer adversário", assumiu o técnico dos catalães em conferência de imprensa, frisando que é necessária "paciência" diante do campeão germânico. "Teremos um reencontro com um adversário que foi superior a nós nos últimos embates", constatou.Confrontado com o desenrolar das incidências do Benfica-Dínamo Kiev, Xavi foi pragmático. "Se não ganharmos, dependeremos desse jogo. Quero pensar que o mais importante é depender de nós ao invés de depender de um adversário", referiu o treinador do Barcelona.