Xavi chama nove jogadores da equipa B para o jogo frente ao Maiorca

O ano de 2022 não começou bem para Xavi e para o Barcelona. Os catalães jogam este domingo (20h) no terreno do Maiorca, sem a maioria dos seus jogadores, devido a um surto de Covid-19 e a uma onda de lesões.Por isso, Xavi viu-se obrigado a recorrer à equipa B para poder ir a jogo. Jutglà, Álvaro Sánz, Comas, Ilias, Guillem, Estanis, Lucas De Vega e Mika Mármol foram promovidos à equipa principal para colmatar as inúmeras baixas da equipa.Alba, Coutinho, Dest, Gavi, Balde, Dani Alves, Abde e Dembélé estão infetados com Covid-19. Busquets está castigado, enquanto Pedri, Ansu Fati, Memphis, Braithwaite e Sergio Roberto estão lesionados.