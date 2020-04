Xavi doa um milhão de euros a hospital de Barcelona

Xavi Hernández, atual treinador do Al-Sadd do Qatar e ex-jogador do Barcelona, juntamente com a sua mulher Núria Cunillera, doaram um milhão de euros ao Hospital Clínico de Barcelona, participando na campanha '#RespostaCoronavírus'.





O casal gravou um vídeo com uma mensagem de esperança que foi partilhado no Twitter oficial do hospital catalão. "Eu e a Núria apoiamos a luta contra o coronavírus do Hospital Clínico de Barcelona. Agradecemos todas as doações feitas ao hospital que está a adquirir material para os profissionais de saúde e pacientes. Junta-te ao #RespostaCoronavírus, vai ao site do hospital clínico e faz a tua doação. Com ajuda de todos, vamos seguir em frente", referiu o ex-médio dos blaugrana no vídeo.