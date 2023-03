Xavi: «Os piores dias da minha vida foram como treinador do Barcelona»

Xavi Hernández voltou ao Barcelona na temporada 2021/22 após ter feito praticamente toda a carreira de jogador nos culés, acabando no Al-Sadd (Qatar), onde também começou a carreira de treinador.Aos jornalistas, o técnico de Terrassa falou da renovação gerida pelo presidente Joan Laporta e deu conta do seu estado de espírito. "Sou constantemente criticado e julgado. É duro, tenho uma família e filhos pequenos. Há muitos momentos em que não compensa ser treinador do Barcelona. Ainda para mais se és culé como eu sou. Às vezes não te dás contas das críticas e liga-te um amigo a dizer que estás a ser arrasado. Os piores dias da minha vida foram como treinador do Barcelona. Em muitos casos, fez-me perguntar se isto compensa. Não preciso de nada a nível económico mas sou do Barça e quero ajuda o clube", revelou Xavi, de 43 anos.Concretamente sobre a renovação, o antigo médio não esconde que "estaria toda a vida no Barcelona". "É a minha casa, mas eu dependo de resultados. O Jan [Joan Laporta] é meu amigo, o Barcelona tem muita sorte de ter um presidente como ele. É muito fiável e é alguém que dá a cara pelo clube. Isto não tem a ver com dinheiro ou com anos de contrato. Quero que o clube esteja bem. No dia em que me sentar e que não consiga convencer os jogadores, irei embora. Primeiro, estão os resultados. Depois, falaremos do meu futuro", vincou Xavi.