Xavi: «Para mim, o Real Madrid é favorito a ganhar tudo»

Xavi Hernández era um homem resignado no final do clássico com o Real Madrid, que os merengues venceram por 4-0, marcando encontro com o Osasuna na final da Taça do Rei. O treinador do Barcelona deixou elogios ao grande rival depois da goleada e um 4-1 no agregado das duas mãos das meias-finais."Acho que a primeira parte deveria ter sido muito mais a nosso favor. É uma derrota difícil de digerir, muito volumosa. O segundo golo penaliza-nos muito. São detalhes. Acho que fizemos um primeiro tempo muito bom, mas não aproveitámos. Já disse isto várias vezes, para mim o Real Madrid é o favorito a ganhar tudo. É o atual campeão da Liga dos Campeões. É uma senhora equipa e hoje viu-se", considerou o treinador dos culés, garantindo que o Barça "competiu até ao fim"."O resultado parece uma coisa que não foi. O futebol são momentos e nós não aproveitámos os nossos", lamentou.O técnico, de 43 anos, garantiu ainda que acabar a época com dois títulos será sempre muito bom, apesar da goleada sofrida em Camp Nou. "Se ganharmos o campeonato e a Supertaça, não se pode branquear a temporada muito boa que estamos a fazer. Hoje estamos todos alterados. Vai ser difícil dormir, como culé que sou e muitos do plantel que também são. Amanhã, vamos pensar no Girona", prometeu Xavi.