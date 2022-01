Xavi pede, em desespero, que o Barcelona não vá jogo: «Temos 17 ou 18 baixas»

O Barcelona joga em Maiorca, com a equipa local, este domingo a partir das 20 horas, mas o técnico catalão pretende que a sua equipa não vá a jogo - na 19ª jornada da liga espanhola - face aos inúmeros casos de Covid-19 com que se debate."Estamos numa situação-limite porque temos entre 17 a 18 baixas. Creio que recuperámos o Umtiti que estava negativo. Penso que este era o momento adequado para suspender o jogo. A situação adultera a competição. Suspendeu-se um jogo em que o Sevilha tinha três sulamericanos de fora e nós apenas um. Esta é a minha opinião e é de sentido comum. Parece que as regras são duras e teremos de competir. O Maiorca parece que está numa situação parecia com a nossa. No basquetebol, o clássico foi suspenso. Não há lógica em jogar amanhã. A situação é caótica. A partida devia ser suspensa mas jogaremos para ganhar com aqueles que temos", assumiu Xavi em conferência de imprensa, lançando um repto a quem gere o futebol espanhol."É uma pergunta para o presidente da Liga e para os que decidem. É uma evidência: temos 17 ou 18 baixas por Covid-19. Nem o Maiorca terá a equipa normal nem o Maiorca. É um jogo descafeinado e uma situação limite. Temos 11 casos de Covid-19 e pode haver mais. Parou a Serie B italiana, o basquetebol e sinceramente eu não entendo esta situação", lamentou o treinador dos culés.